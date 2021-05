Apple presenta il suo ultimo iMac, il computer colorato e che rende più belli

Sulla scrivania torna il colore, grazie al nuovo “figlio” di casa Apple. Si contano sette sfumature come gamma colore disponibile, finalizzate ad integrare ed abbellire ogni stile di casa e arredo. L’ultimo arrivato, disponibile in svariati colori e dal design accattivante. Il computer inoltre è dotato di elevate performance innovative, in quanto sfrutta le potenzialità del nuovo chip Mi della Apple. Provvisto di tutte queste caratteristiche il nuovo prodotto Apple soddisfa esigenze sempre più performanti e al contempo di forte impatto estetico.

La videocamera è una grande novità

A seguito di questi lunghissimi e interminabili mesi di pandemia, dove la maggior parte delle persone si è ritrovata a dover sostenere ore e ore di videocall, per motivi di smart working o di dad; il rapporto con la videocamera non è facile per tutti. Moltissimi affermano infatti di vedersi meno belli, troppo affaticati, se non addirittura invecchiati. Quello che il nuovo iMac riesce a garantire è un effetto di luminosità e naturalezza che migliora, senza stravolgere, l’aspetto degli utenti. Tutto questo è possibile grazie ad una videocamera ottimizzata per le chiamate, nello specifico: la 1080p FaceTime HD video camera dell’iMac (la migliore mai messa su un Mac), che sfrutta le potenzialità del chip M1, nello specifico il suo processore del segnale di immagine e la Neural Engine per esaltare la qualità dell’immagine della videocamera, riducendo le interferenze e migliorando il bilanciamento dei bianchi e dell’esposizione.

Una palette di colori estesa

Restando nel campo dell’estetica vale la pena segnalare che tutti gli accessori di questi iMac, dalla tastiera wireless (con o senza touch id a scelta), al mouse, ai cavetti di alimentazione e di collegamento, tutto è in palette. Per gli amanti del verde, cavetti verdi, mouse e tastiera verdi, idem per i rosso/rosa, il blu, il giallo e così via. Per avere un Mac arcobaleno invece occorrerà fare degli scambi con amici e familiari o magari mettere su un ufficio di tutti i colori.

iMac compostabile e sostenibile

Un’altra nota di merito va alla sostenibilità. Partendo dagli imballaggi, che sono tutti biodegradabili. Con un gioco di incastri degno del miglior origami, l’unboxing di questo computer è estremamente soddisfacente e alla fine tutto finisce nella raccolta differenziata. E la carta non è solo riciclabile, ma riciclata o proveniente da foreste gestite responsabilmente. Anche la pellicola che copre lo schermo e che ci accoglie con un tenero “hello” è riciclabile.

Il computer stesso è assemblato pensando all’ambiente. Il guscio è di alluminio a basso tenore di carbonio e le saldature interne sono di metallo riciclato al 100%. I magneti, gli altoparlanti, le ventole e gli alimentatori sono tutti fatti con metalli rari riciclati. Infine, l’iMac è una macchina energicamente efficiente pensata per consumare il meno possibile.

iMac: un pc, una console, una tv…

Questo è certamente un computer altamente performante e rapido, con centinaia di app e che offre la possibilità di passare testi, info e anche quello che stiamo guardando sul browser da iPhone o iPad a computer senza dover fare alcuno sforzo. Si può anche collegare all’Apple watch e sbloccarsi al solo passaggio senza neanche dover mettere la password. Ma oltre a fare tutte le cose “da computer”, fa anche dell’altro. Per gli amanti del gaming è un’eccellente console da videogiochi che può contare già sui 150 giochi di Apple Arcade.