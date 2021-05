Sesa ha acquisito Cadlog e Cimtec

Sesa, fra i principali gruppi italiani nei servizi informatici e digitali per le imprese con circa 2 miliardi di fatturato, ha acquisito il 60% di Cadlog Group e del 100% di Cimtec. Con le due operazioni il gruppo ha rafforzato ulteriormente la propria piattaforma europea di Digital Process Engineering dedicata alle aziende manifatturiere che, entro aprile 2022, realizzerà ricavi per circa 50 milioni (di cui il 40% all’estero), margini Ebitda a doppia cifra, Con gli ultimi due annunci, Sesa supera le venti acquisizioni da inizio 2020. “Grazie alle acquisizioni di Cadlog Group e Cimtec, Sesa prosegue la propria crescita all’estero e nel digital engineering, in aree a forte intensità manifatturiera e rilevanza produttiva, a supporto della digitalizzazione dei distretti industriali europei, ampliando customer set e risorse umane. Svilupperemo in una prospettiva europea le competenze e soluzioni innovative sperimentate con successo sul mercato Italiano”, ha sottolineato l’ad Alessandro Fabbroni, nella foto,.