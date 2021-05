Vodafone Business ha lanciato Kit Digitale

Vodafone Business lancia Kit Digitale, un nuovo pacchetto di soluzioni che offre alle piccole e medie imprese tutto ciò di cui hanno bisogno per avviare e rafforzare la propria attività e visibilità online in modo completo, professionale e sicuro. Prende inoltre il via #ThoseWhoDare, l’evento globale di Vodafone Business per le Pmi di tutta Europa: un’ora al giorno, per cinque giorni, per ascoltare e lasciarsi ispirare da riflessioni e talk di alcuni tra i più importanti imprenditori e leader a livello globale. “Il mondo sta cambiando rapidamente – afferma Giorgio Migliarina, nella foto, Direttore di Vodafone Business – e l’anno appena trascorso ha messo in evidenza come la digitalizzazione sia fondamentale per il successo di un’azienda. Ciò vale in particolare per le Pmi, dal cui successo dipende la crescita di ogni economia. Vodafone Business – che supporta già 3,65 milioni di aziende europee, tra Pmi e professionisti – vuole fornire un ulteriore aiuto alle imprese per procurarsi gli strumenti, le competenze e il supporto di cui hanno bisogno per attuare la loro trasformazione digitale in modo rapido e sicuro. Kit Digitale – conclude Migliarina – è studiato per dare a queste imprese tutti gli elementi per costruire il proprio successo, e i consigli e il supporto necessari per utilizzarli al meglio”.