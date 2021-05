McKinsey & Company, eletti 6 nuovi Senior Partner

L’Ufficio del Mediterraneo di McKinsey & Company, guidato dal managing partner Massimo Giordano, nella foto, ha eletto quattro nuovi Senior Partner italiani: Alessio Botta (digitale), Cristina Catania (servizi finanziari), Piero Gancia (assicurazioni) e Alfredo Vaghi (operations). Ai neoeletti si aggiungono inoltre due Senior Partner, Gemma D’Auria (beni di consumo e lusso) e Antonio Volpin (energia elettrica), che arrivano in Italia dopo una lunga carriera internazionale all’interno di McKinsey. L’Ufficio del Mediterraneo della società di consulenza manageriale conta 58 soci tra Senior Partner e Partner, e “negli ultimi anni si è contraddistinto per una forte crescita e per i rilevanti investimenti nei settori digital, advanced analytics e transformation”, afferma la società in una nota.