Vismara, nuovo direttore di White Milano

Stefania Vismara è stata nominata nuovo direttore generale di White Milano, insieme a lei il team ha visto la nomina anche di Danilo Procaccia come global business director. White, vetrina della moda contemporanea sta lavorando a nuovi progetti e al suo consolidamento come piattaforma omnichannel che mette insieme opportunità nel mondo fisico e in quello online, connettendo i Brand a buyer e stakeholder.

Il neodirettore Vismara è già stata direttore executive di Condè Nast e direttore generale di Camera Nazionale della Moda Italiana. Il suo ingresso nel gruppo è in linea con l’obiettivo di potenziamento della struttura di white che desidera innovare i format e rafforzare le partnership strategiche.

Anche Procaccia ha un curriculum di tutto rispetto, arricchito da esperienze manageriali e imprenditoriali in contesti nazionali e internazionali. Ha lavorato sia in piccole aziende, sia in business globali. La sua nomina nel gruppo White ha lo scopo di supportare l’obiettivo di sviluppo e crescita internazionale grazie all’approccio multiculturale che può portare in azienda.

“La situazione dell’ultimo anno rappresenta non solo una sfida, ma anche una grande opportunità per la ripartenza del settore”, le parole di Massimiliano Bizzi, fondatore del salone milanese. “Sentiamo dalle aziende un grande desiderio di tornare al fisico con l’edizione di settembre in cui White avrà un ruolo centrale nel supportare le aziende. Per questo abbiamo deciso di investire sul futuro per rispondere alle nuove esigenze delle nostre Pmi. E per supportare la stessa Milano, città su cui ho scommesso sin dalla nascita di White, ho promosso la nascita del movimento Milano Loves Italy, un progetto ambizioso, che riunisce tutti i player del settore per la rinascita del nostro fashion system”.