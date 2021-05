Italia, circa la metà dei ristoranti restano chiusi

“Con l’Italia in giallo resta chiusa per il servizio al tavolo circa la meta’ delle attivita’ di ristorazione lungo la Penisola, per un totale di circa 180mila realta’ che non dispongono di spazi all’aperto”. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti dell’ estensione della zona gialla a tutto il Paese, con l’esclusione della sola Valle d’Aosta. “Con l’avanzare della campagna di vaccinazione e la riduzione dei contagi – aggiunge- la riapertura all’interno di bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi e lo spostamento del coprifuoco sono importanti per le imprese agroalimentari stremate da lunghi periodi di chiusura che hanno determinato un effetto a valanga sulla filiera con 1,1 milioni di tonnellate di cibi e di vini invenduti dall’inizio della pandemia, secondo la Coldiretti. Il via libera e’ atteso dalla Cabina di Regia anche per sostenere il turismo nazionale e straniero dopo lo stop alla quarantena da paesi Ue. 1/3 del budget delle vacanze in Italia viene infatti destinata all’alimentazione e le aperture sono importanti per battere la concorrenza soprattutto dopo la revoca dello stato di emergenza in Spagna, il principale concorrente del Belpaese tra le destinazioni turistiche. Complessivamente nell’attivita’ di ristorazione – rileva la Coldiretti – sono coinvolte 70mila industrie alimentari e 740mila aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro. Si tratta di difendere la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimentare nazionale che – conclude Coldiretti – vale 538 miliardi pari al 25% del Pil nazionale ma e’ anche una realta’ da primato per qualita’, sicurezza e varieta’ a livello internazionale”.