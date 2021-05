Booking.com, nuovo spot per la partnership con l’Eurovision Song Contest

Booking.com in occasione della partnership con l’Eurovision Song Contest, lancia una nuova campagna sulla base dei dati raccolti dalla piattaforma e dimostra come il mito della rivalità tra i diversi paesi europei sia falso.

Sono stati presi in considerazione viaggi, punteggi, recensioni ed endorsement degli utenti ed emerge un’interessante verità: i viaggiatori scelgono come mete paesi considerati per tradizione rivali e li amano. Per esempio, i tedeschi scelgono la Francia come destinazione preferita, gli olandesi il Belgio, mentre l’Italia con votazione 8,5 risulta essere la destinazione preferita degli spagnoli. Inoltre, dai dati emerge che la principale motivazione che ha spinto a viaggiare negli ultimi 5 anni pre-covid è stata la musica, con circa mezzo milione di viaggi prenotati per parteciapare a concerti. L’agenzia Officer & Gentleman ha sfruttato tali insight per trasformarli in una campagna pubblicitaria. È stato realizzato uno spot che mette insieme musica e immagini delle principali città europee, pianificato dal 12 maggio in tutta Europa.