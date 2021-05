Music Innovation Hub: Giada Missaglia è la nuova Marketing Manager

Giada Missaglia è stata nominata Marketing Manager di Music Innovation Hub, l’Impresa Sociale nata per fondere insieme il valore formativo, sociale, culturale ed economico della Musica.

L’obiettivo di Missaglia è di costruire e rafforzare delle partnership che valorizzino i diversi progetti dell’Hub.

Dino Lupelli, General Manager di Music Innovation Hub, ha dichiatato:

“Siamo felici dell’ingresso di Giada nel nostro team. Con lei sapremo individuare partner innovativi e responsabili con cui proseguire il lavoro di sviluppo di progetti a impatto, con e per la filiera musicale”.

Giada Missaglia ha detto:

“Music Innovation Hub è un progetto nuovo e innovativo, che mancava nel panorama musicale italiano e di cui condivido valori e obiettivi. Sono molto contenta di entrare nel team di un progetto così stimolante e di portare il mio know how e i miei anni di esperienza al servizio del grande bene comune che è la musica. Sono sicura che questa nuova avventura mi darà molte soddisfazioni”.

Giada Missaglia ha iniziato la sua carriera nella musica come Responsabile Comunicazione Radio e Tv per un’agenzia di management, lavorando con importanti artisti italiani (Elio e Le storie tese, Casino Royale, 99 Posse, Neffa, La Pina, Sottotono).

Nel 2004 inizia a occuparsi del mondo dei live come responsabile delle partnership sia di artisti che di festival musicali, lavorando sia per i promoter e per i festival che per diverse agenzie di eventi, svolgendo anche il ruolo di consulente per aziende che hanno necessità e desiderio di approcciare il mondo della musica e dei concerti.