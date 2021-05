Christian Turcati nominato Director Systems Engineering Southern Europe di Nutanix

Il manager italiano è stato chiamato a gestire il team Systems Engineer in costante crescita per l’area Sud Europa e Africa nord-occidentale

Nutanix è lieta di annunciare la nomina di Christian Turcati a Director Systems Engineering, Southern Europe, ruolo che lo porterà a lavorare al fianco di Jonathan Gosselin, Senior Director of Sales, Southern Europe per guidare e sostenere il team di vendita SEMEA dell’azienda.

“Ho sempre apprezzato la capacità di Nutanix di portare innovazione continua sul mercato e di trasformare la complessità in semplicità, offrendo ai clienti tutti gli strumenti per soddisfare le proprie esigenze, anche quelle più complesse”, ha commentato Turcati. “Sono certo che il meglio debba ancora venire ed è per questo che accolgo con entusiasmo questa nuova sfida professionale che mi offre la straordinaria opportunità di partecipare alla prossima fase di crescita di Nutanix”.

Entrato in Nutanix sei anni fa con il ruolo di Senior Systems Engineer per l’Italia per poi essere promosso a team leader e successivamente Systems Engineer Manager, Turcati ha sviluppato e coordinato il team di Systems Engineer focalizzato a coadiuvare i clienti a far evolvere l’infrastruttura IT da un’architettura tradizionale al nuovo paradigma denominato “Enterprise Cloud” e la sua estensione in modalità hybrid e multi-cloud.

In qualità di Direttore Tecnico di Nutanix Italia, Turcati non è solo portavoce delle ultime release delle soluzioni Nutanix ma anche consulente ed evangelizzatore presso clienti e prospect, fornendo risposta a specifiche esigenze di implementazioni tecnologiche di alto livello.

“Sono entusista della promozione di Christian”, ha commentato Rob Tribe, Vice President System Engineering EMEA di Nutanix. “In breve tempo, ha dimostrato di possedere quel mix vincente di competenza tecnica, vision e leadership di pensiero unitamente all’attenzione per la crescita e lo sviluppo del proprio team, caratteristiche fondamentali per portare innovazione sul mercato e sostenere e far evolvere il business dei nostri clienti verso un mondo multi cloud”.

Prima di entrare in Nutanix, Turcati è stato partecipe della fase di startup e del consolidamento in Italia di alcuni dei principali vendor nel mondo IT come Netapp, Quantum, EMC, ricoprendo ruoli sia italiani che europei. Tali esperienze gli hanno permesso di maturare una importante competenza nel campo delle innovazioni in ambito datacenter, dall’infrastruttura alle applicazioni.

