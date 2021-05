Alberto Graziani nominato nuovo Responsabile della Divisione Distribuzione del Gruppo Uvet

Il Gruppo Uvet – polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management ed eventi – comunica di aver nominato Alberto Graziani nuovo Responsabile della Divisione Distribuzione che include il network a marchio Uvet Travel System, le agenzie di proprietà già a marchio Uvet Retail, le agenzie in associazione in partecipazione a marchio Last Minute Tour e i consulenti di viaggio a marchio Personal Travel Specialist.

Alberto Graziani vanta un’esperienza lunga più di 10 anni all’interno del Gruppo Uvet dove si è anche occupato del coordinamento e dello sviluppo delle attività di vendita e di account management di Uvet American Express Global Business Travel nel Nord Italia conseguendo ottimi risultati con una crescita costante nel tempo. Alberto ha sinora guidato il suo team di Sales & Accounts nelle trattative più complesse e nei nuovi progetti legati alla mobilità aziendale nell’ottica di un continuo monitoraggio della qualità del loro lavoro. Ha svolto, inoltre, un’attività sinergica con le società del gruppo Uvet nelle aree ITC, expense management, fleet management ed eventi. Alberto ha ricoperto anche incarichi manageriali in Cisalpina sia nel B2B che nel B2C.

Graziani si avvicenda così ad Andrea Gilardi che lascia la sua carica dopo circa 3 anni per affrontare nuove sfide professionali.

«Sono molto lieto di aver nominato Alberto Graziani nuovo Responsabile della Divisione Distribuzione di Uvet – ha commentato Luca Patanè, Presidente del Gruppo Uvet – Graziani conosce molto bene il Gruppo e ha sempre svolto un ottimo lavoro raggiungendo risultati positivi. Sono certo che la sua professionalità e le sue capacità potranno dare un ulteriore contributo a tutta la squadra che è così pronta per la ripartenza. La sua nomina rispecchia anche la volontà di far crescere le nostre risorse interne. Ringrazio Andrea Gilardi per questi anni di collaborazione e gli auguro il meglio per il suo futuro».

«Sono orgoglioso ed entusiasta per questo nuovo e importante incarico – ha dichiarato Alberto Graziani, nuovo Responsabile della Divisione Distribuzione del Gruppo Uvet – È una sfida professionale molto stimolante, sono contento dell’opportunità di essere potuto crescere all’interno del Gruppo e non vedo l’ora di continuare a impegnarmi in questo nuovo ruolo».

Il gruppo Uvet

Il Gruppo Uvet è il polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management, eventi, mice e pharma. Con circa 2000 dipendenti è presente in molti mercati europei. Il giro d’affari del Gruppo si attesta a circa 2.9 miliardi di euro, compreso il tour operator Settemari, il network di agenzie a brand Uvet Network, Last Minute Tour e Open Travel Network costituito da oltre 1.000 agenzie di viaggio attive nei segmenti business e leisure. Nel dicembre 2017, il Gruppo ha acquisito Blue Panorama Airlines, compagnia aerea italiana con oltre 50 destinazioni in tutto il mondo. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito uvet.com.