The Story Lab: Maurizio Tozzini è il nuovo Executive Creative Director

The Story Lab rafforza il reparto creativo e annuncia la nomina a Executive Creative Director di Maurizio Tozzini.

Nell’agenzia di dentsu Italia entrano anche Gianluca Nucaro e Daniele Baglioni in qualità di Creative Supervisor.

Maurizio Tozzini, dopo essere già stato direttore creativo in The Big Now/mcgarrybowen, gestirà un reparto creativo in cui lavorano più di 30 persone. Il manager nella sua carriera ha lavorato per molte aziende importanti, come Fiat, Volkswagen, Intesa Sanpaolo, Zurich, American Express, McDonald’s, Vigorsol, Coca-Cola, Nescafé, Luxottica, P&G. I suoi lavori hanno ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui Effie, Epica e New York Festival. All’interno del team, Gianluca Nucaro e Daniele Baglioni, in qualità di Creative Supervisor, affiancheranno nel coordinamento di reparto Giorgio Bologna, Antonella Vicari e Valentina Salaro.

“Gianluca e Daniele sono ottimi professionisti, li conosco da tempo e ho seguito i loro progressi. La loro creatività e il loro entusiasmo non possono che arricchirci e fare crescere ulteriormente una squadra di cui sono già molto orgoglioso”, commenta Maurizio Tozzini, Executive Creative Director di The Story Lab. “Il loro arrivo, insieme a quello di altre figure creative, previsto a breve, completa alla perfezione un reparto che oggi rappresenta quel mix di talento e competenze tecniche che sono necessarie a costruire valore per i nostri clienti e per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Sfide che peraltro stiamo già iniziando a vincere. E questo è il segnale più incoraggiante”.