MICAM, il Salone Internazionale della calzatura, è pronto a ripartire e dà appuntamento a Milano dal 19 al 21 settembre 2021

“Il recente annuncio del Governo che ha istituito una data per la ripartenza degli eventi in presenza, ci porta ad un cauto ottimismo verso il futuro – annuncia Siro Badon Presidente di Assocalzaturifici e MICAM.

Riavviare quel sistema virtuoso al servizio delle aziende e dell’export che corrisponde alle fiere, equivale a rilanciare l’intera filiera sui mercati internazionali – spiega Badon. Stiamo lavorando per una edizione concentrata in una nuova formula di tre giorni invece di quattro, in totale sicurezza grazie ai protocolli sviluppati assieme a Fiera Milano. MICAM è la prima occasione di business decisiva per le nostre imprese, la via privilegiata per procedere alle contrattazioni di ordini e la più rilevante opportunità di sviluppo e penetrazione sui mercati. È fondamentale per la ripartenza di un comparto cruciale per il Made in Italy e la nostra economia. Un segmento produttivo che nel 2020 ha registrato una grande sofferenza a causa della pandemia”.

In attesa degli eventi fisici, MICAM ha rafforzato l’evento digitale. MICAM Milano Digital Show si è svolto dall’8 marzo all’8 maggio 2021 e ha visto la partecipazione di oltre 90 brand e più di 5.000 buyer internazionali che hanno visitato la piattaforma e sviluppato business. Lo strumento digitale rimarrà essenziale all’interno di una strategia evoluta e adeguata ai cambiamenti del mercato che richiede pianificazione, organizzazione e capacità di rifornire e riassortire con maggior continuità, ma proponendo anche velocemente alla clientela novità durante tutto il corso dell’anno.

“Siamo soddisfatti della seconda edizione di MICAM Milano Digital Show – afferma Tommaso Cancellara CEO di MICAM. Abbiamo implementato le attività di comunicazione per spingere al massimo l’attenzione dei buyer verso i brand in piattaforma. Gli oltre 5000 buyer registrati hanno visitato più di 35.000 pagine e generato quasi 2.000 richieste di connessione con i brand e, rispetto alla precedente edizione, il traffico è aumentato del 60%. Si è notato che grande attenzione è stata rivolta alle calzature della stagione invernale soprattutto stivali e stivaletti ma anche calzature comfort e sportive a testimonianza che la pandemia ha cambiato il modo di lavorare e di vivere la vita di ogni giorno. Inoltre, l’offerta merceologica è stata affiancata da contenuti virtuali di altissimo livello grazie a MICAMX, il laboratorio di MICAM dedicato all’innovazione nel mondo calzaturiero. Nelle 8 settimane abbiamo trasmesso oltre 50 presentazioni basate sui 4 pillar di MICAMX: sostenibilità, tendenze e materiali, retail del futuro e art fashion heritage & future. MICAM Milano Digital Show continuerà anche nelle prossime stagioni ma in affiancamento alle fiere in presenza che restano imprescindibili per il nostro settore”.

L’appuntamento con MICAM Milano è dunque a Fiera Milano Rho dal 19 al 21 settembre 2021 e si svolgerà in totale sicurezza. Vi aspettiamo!