“Impatience Is A Virtue”, nuova campagna globale di VMLY lanciata da New Balance

New Balance lancia un nuovo capitolo della campagna “We Got Now”, ovvero “Impatience Is A Virtue”. Il video vede alcune star del mondo dello sport suoi testimonial: Jaden Smith, il campione NBA Kawhi Leonard, la velocista Sydney McLaughlin, il famoso tennista Coco Gauff, il calciatore Sadio Mané e gli skateboarder professionisti Tiago Lemos e Margie Didal e altri ancora. Tutti parlano dell’importanza di seguire le proprie passioni e sogni qui e ora, oltre che in ambito sportivo anche in quello artistico e sociale.

Lo stesso messaggio di “We Got Now” è espresso anche da giovani non famosi che vengono da tutto il mondo ed esprimono i loro sogni: Jin, una ballerina cinese con la passione del ballo da strada, attraverso i social mostra le sue abilità; Mia ha il desiderio di fare strada nel basket e diventare come il suo idolo Kawhi Leonard; infine, un giovane appassionato di calcio sogna di raggiungere il livello di Sadio Mané e gli manda un pallone autografato.

Chris Davis, CMO e Senior Vice President of Merchandising, ha affermato: “New Balance ha abbracciato il concetto di indipendenza per oltre un secolo” e “Abbiamo sempre accolto con favore le opportunità per sfidare lo status quo. Con il proseguimento della nostra piattaforma di brand We Got Now, il nostro obiettivo è incoraggiare l’idea di impazienza, ispirando i consumatori di tutto il mondo ad assumersi rischi, essere proattivi e creare successo alle vostre condizioni”.

Questo ultimo capitolo della campagna è stato ideato e prodotto con l’agenzia VMLY & R New York. Le riprese sono state girate in Regno Unito, Stati Uniti e Sud Africa e sono state curate da We Are Familia con regia di Sashinski. Lo spot ha il merito di rispecchiare l’attuale senso di urgenza che si avverte in tutto il mondo.

Sarà possibile vedere la campagna “We Got Now” su NewBalance.com e sui canali dei social media ufficiali in tutto il mondo, in aggiunta anche con una pianificazione sui principali media per tutto il 2021.