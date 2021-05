Fineco, aumentano gli utili e ricavi

Fineco ha chiuso il primo trimestre dell’anno con utili e ricavi in crescita: il risultato netto è salito a 94,7 milioni (+2,7%) anno su anno mentre i ricavi sono saliti a 218,2 milioni (+8,4% anno su anno). “Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo trimestre, che evidenziano con chiarezza il cambio di passo nel percorso di crescita di Fineco”, ha detto l’ad Alessandro Foti, secondo cui la svolta poggia “su basi estremamente solide in quanto trainata dal rapido affermarsi dei trend strutturali in atto nel Paese, tra cui spicca la digitalizzazione”. “La sempre maggiore richiesta – ha aggiunto Foti -da parte dei clienti di soluzioni di investimento evolute è risultata determinante per il risultato positivo della piattaforma Investing, a cui Fineco Asset Management contribuisce in misura sempre maggiore. Fam si sta inoltre preparando a un’ulteriore discontinuità nel favorire il controllo di Fineco sull’intera catena del valore, ampliando le possibilità a disposizione dei consulenti finanziari per soddisfare con successo le esigenze della clientela. Restiamo concentrati – ha concluso – nello sfruttare al meglio le grandi opportunità di crescita offerte dalla nostra piattaforma fondata su un Dna digitale, posizionata in maniera ideale per continuare a offrire un eccellente livello di servizio basato su