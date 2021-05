Vodafone Italia, inaugurata la Marketing Academy con Sda Bocconi

Vodafone Italia con Sda Bocconi School of Management ha inaugurato la Vodafone Marketing Academy con un evento a cui hanno partecipato Aldo Bisio, nella foto, amministratore delegato di Vodafone Italia e Gianmario Verona, Rettore dell’Università Bocconi. Vodafone Marketing Academy, informa una nota, è un progetto disegnato su misura da Sda Bocconi School of Management per Vodafone per accompagnare l’evoluzione del mercato investendo nel capitale umano. Un’iniziativa che fa parte di un più ampio percorso di ‘skill transformation’ avviato da Vodafone già a partire dal 2018 per costruire un nuovo orizzonte di competenze e cogliere le sfide del mercato. L’Academy coinvolgerà oltre 350 partecipanti in un percorso didattico e seminariale.

“Vodafone Marketing Academy fa parte più un ampio percorso di trasformazione delle competenze di tutte le persone di Vodafone Italia – afferma l’a.d. Aldo Bisio – il processo di digitalizzazione che sta avvenendo trasversalmente a tutte le componenti della società civile ci spinge a trovare sempre nuove proposizioni, a costruire e reinterpretare elementi di differenziazione e a valorizzare l’esperienza dei nostri clienti. Grazie a questo progetto, puntiamo a fare del marketing il motore più innovativo dell’azienda”.

“Questa nuova iniziativa – commenta Gianmario Verona, Rettore della Bocconi – consolida la collaborazione tra l’ecosistema Bocconi e il mondo Vodafone su temi di frontiera avviata nel 2017 con la creazione della cattedra in machine learning e data science, completando un percorso il cui obiettivo è la crescita e lo sviluppo del capitale umano inteso sia come nuove generazioni di studenti che professionisti già consolidati”.