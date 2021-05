Steve duMont nuovo presidente della GM Defense LLC

Ex ufficiale, proviene dalla Raytheon Intelligence Space

GM Defense LLC, l’azienda del Gruppo General Motors che si occupa di veicoli speciali per le forze armate, ha annunciato la nomina di Steve duMont a nuovo presidente. Nella sua nuova posizione duMont sfrutterà le migliori capacità di GM per portare i livelli di eccellenza del Gruppo per qualità, design, ingegneria e innovazione anche al settore globale dei clienti della difesa e dei Governi.

Ex ufficiale dell’aviazione e pilota di elicotteri dell’esercito degli Stati Uniti, DuMont entra in GM Defense proveniente da Raytheon Intelligence & Space – azienda di Raytheon Technologies – dove ha in oltre 13 anni di lavoro guidato e implementato una strategia mirata per la crescita globale. Precedentemente ha lavorato in BAE Systems e Boeing.

La nomina del nuovo presidente arriva contestualmente all’avvio dell’attività della nuova fabbrica di Concord, North Carolina, dove GM Defense LLC ha iniziato a produrre per l’US Army il nuovo veicolo trasporto truppe Infantry Squad Vehicle (ISV).

Questo mezzo, derivato dal pick-up Chevrolet Colorado ZR2, verrà costruito in 2,065 unità parte di un contratto da 214,3 millioni di dollari. Monta un motore turbodiesel Duramax nato alla GM Powertrain che – prima della cessione di questo ramo d’azienda alla multinazionale belga Punch Group – aveva sede a Torino.

ansa.it