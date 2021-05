Coca-Cola: Raluca Vlad a capo del Marketing e della Comunicazione in Italia e Albania

Coca-Cola ha avviato una trasformazione strategica per uscire più forte dalla pandemia e per accelerare la crescita aziendale. La Compagnia, infatti, ha riorganizzato il business intorno a diverse unità operative: nell’ambito di questa operazione è nata la nuova Europe Operating Unit che comprende oltre 40 paesi, dalla Gran Bretagna alla Russia.

Per raggiungere gli obiettivi, Coca Cola ha riorganizzato il suo team. Tra i cambiamenti più rilevanti per il mercato italiano, Cristina Camilli è stata nominata Public Affairs and Communication Director per Italia e Albania. La professionista dovrà coordinare la funzione che si occupa di gestire le relazioni con i pubblici esterni ed interni all’azienda, con un’attenzione particolare alle relazioni con gli stakeholder e ai progetti di sostenibilità.

“Mi trovo davanti a una sfida che raccolgo con motivazione ed entusiasmo. Sono felice di avere l’opportunità di crescere insieme a un’azienda di grande valore, che fa della sostenibilità, dell’attenzione alle comunità e alle persone i punti cardine dello sviluppo del business” ha commentato Cristina Camilli.

Raluca Vlad, invece, è stata nominata Frontline Activation Marketing Director Italia e Albania. Dovrà coordinare il team che gestisce le strategie di marketing e comunicazione dei brand di The Coca-Cola Company nei due Paesi. Raluca, ha un’esperienza internazionale maturata in Procter&Gamble e Coca-Cola, negli ultimi due anni aveva ricoperto in Italia il ruolo di Marketing Manager del brand Coca-Cola.

Raluca Vlad ha dichiararo:

“Sono molto orgogliosa del nuovo ruolo che l’azienda ha scelto di affidarmi in un momento di grande cambiamento. Porterò la mia esperienza internazionale in questa nuova sfida con l’obiettivo di rafforzare il valore dei nostri brand e rispondere, attraverso l’innovazione e la comunicazione, alle esigenze dei consumatori italiani”.