Campagna unconventional per Perrier e packaging con l’iconografia pop di Takashi Murakami

Perrier anche nel 2021 continua a collaborare con il mondo dell’arte. Questa volta con Takashi Murakami e lancia una nuova edizione limitata con l’iconografia floreale tipica dell’artista.

Questa collaborazione con Murakami sarà anche al centro di una campagna unconventional che toccherà il mondo digital e social e prevede anche iniziative BTL. Questo permetterà di enfatizzare l’immagine di Perrier.

La campagna unconventional è prevista nelle piazze di Roma, Milano e Bologna dal 13 al 16 maggio. Grazie a un QR code le persone potranno interagire con delle installazioni che riproducono le bottiglie in edizione limitata e potranno scoprire 12 cocktail d’autore e il percorso per arrivare ai locali dove gustarli.

NIO Cocktails, start-up italiana leader nei ready to drink di qualità, si è occupata della creazione dei cocktail e inoltre ha realizzato 3 box esclusive, acquistabili sul sito di NIO.

Il lancio di questa operazione è supportato dal lavoro di ufficio stampa svolto da MAGENTAbureau per Perrier e da Negri Firmian per NIO Cocktails. In aggiunta anche il sostegno grazie ad attività di product seeding e digital PR.