Aeroporto d’Abruzzo, 16 mln per il potenziamento

Con la pubblicazione del bando di gara, si concretizza la fase finale del progetto di potenziamento dell’Aeroporto d’Abruzzo. Intervento che sarà possibile grazie ai fondi del Masterplan, stanziati dalla Regione Abruzzo. Si tratta di oltre 16 milioni di euro, di cui sette saranno utilizzati per l’allungamento della pista, aprendo di fatto l’Aeroporto alla possibilità di voli intercontinentali. La restante parte dei fondi, sarà destinata ad interventi di rifacimento di tutto l’impianto l’illuminazione esterna, miglioramento dei parcheggi, della viabilità ed anche l’adeguamento sismico. “Questa importante fase – sottolinea il direttore della Saga Luca Ciarlini – segna di fatto un passaggio importante per il futuro del nostro Aeroporto, soprattutto grazie all’allungamento della pista, che renderà il nostro scalo più sicuro. Entrando nella fase finale del progetto di Masterplan, diamo avvio concretamente a questa nuova sfida”. Anche il presidente della Saga, Enrico Paolini, evidenzia come questo importante passo segni di fatto un “evento storico per il nostro scalo, che ci trova pronti ed operativi, soprattutto alle porte di una stagione estiva ricca di nuovi voli e tante novità”.