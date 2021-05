Latini: SACE incontra ECI, l’Export Credit Agency emiratina, per sostenere le aziende italiane nella Regione

L’amministratore delegato di SACE Pierfrancesco Latini (nella foto) ha così commentato la sua recente visita negli Emirati dove ha incontrato diverse controparti locali tra cui l’omologa di SACE l’Export Credit Agency emiratina Etihad Credit Insurance (ECI). “Con ECI abbiamo all’attivo una collaborazione proficua ormai da diversi anni che ci vede lavorare insieme su più piani per rafforzare i legami commerciali tra l’Italia e gli EAU. Nel corso dell’incontro avuto con il Top Management della società abbiamo approfondito diversi temi di interesse comune. Tra questi, la possibilità di interventi in coassicurazione per facilitare le forniture dall’Italia o dagli Emirati, l’organizzazione di eventi congiunti e di business matching per far incontrare controparti di entrambi i Paesi, un supporto congiunto alle nostre rispettive imprese per progetti sostenibili e la condivisione reciproca di competenze e best practice. Quest’ultimo punto, in particolare, sottolinea lo spirito di continuo miglioramento di SACE con l’obiettivo di essere un punto di riferimento nel mondo delle ECA e offrire soluzioni sempre più innovative e rispondenti alle esigenze delle imprese italiane”. L’incontro è stata l’occasione per discutere di future opportunità di collaborazione in particolare nei settori delle infrastrutture, del waste management e di comparti di rilievo per il Made in Italy, toccando temi di grande interesse per SACE come la finanza sostenibile e la finanza islamica (Sharia-compliant), di notevole rilevanza per il posizionamento di SACE e delle aziende italiane nella Regione. “Una partnership che si rivela ancora più strategica in questo momento in cui gli Emirati, e in particolare Dubai, diventeranno fulcro dell’attenzione mondiale con l’avvio di EXPO Dubai 2020. La manifestazione sarà un catalizzatore di investimenti e un’importante vetrina per le eccellenze del Made in Italy e per le nostre filiere. La collaborazione con ECI, nonché la nostra presenza in loco attraverso l’Ufficio di Dubai, sarà strategica in questa fase e costituirà un ottimo supporto per le aziende italiane interessate a cogliere le opportunità offerte da questo mercato, hub per la Regione del Golfo e crocevia delle relazioni commerciali con Asia e Africa”.