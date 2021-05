SUNTIMES vince la gara creativa lanciata da OPPO

Francesco Pelosi e Nicholas Figoli

OPPO ha affidato a SUNTIMES le attività di comunicazione ATL, BTL, Digital e Social per il brand di smartphone nel nostro Paese.

L’agenzia, che già collaborava con Oppo nell’adattamento del film tv on air, si occuperà soprattutto su attività digital e social dove OPPO Italia vuole diventare il punto di riferimento. I fondatori dell’agenzia, Francesco Pelosi e Nicholas Figoli, hanno creato un team dove la loro truppa e quella di Oppo lavorano insieme per supportare al meglio tutte le attività.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha commentato così:

“In questo momento di grande crescita del brand in Italia, la selezione del partner creativo è altamente strategica. Abbiamo scelto Sun-TIMES per l’approccio solido e concreto e per la competenza del team presentato”.

Francesco Pelosi e Nicholas Figoli hanno commentato:

“Siamo orgogliosi di questa vittoria: è la conferma che SUNTIMES si sta affermando come agenzia di riferimento in ambito tech. Abbiamo in portfolio aziende di primissimo rilievo in questo settore – continuano – e siamo felici di iniziare il nostro percorso con OPPO Italia, un brand in fortissima crescita che supporteremo al meglio in progetti creativi davvero innovativi”.