D’Amico acquista le proprie azioni

D’Amico International Shipping ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi della nuova autorizzazione recentemente conferita dall’Assemblea annuale degli azionisti tenutasi il 20 aprile 2021. A deliberarlo è stato il Consiglio di Amministrazione del Gruppo.

Il Programma è finalizzato alla creazione di una “riserva di azioni di tesoreria” che sarà disponibile come mezzo di pagamento, scambio, trasferimento, conferimento, cessione o altre azioni dispositive associate in particolare a transazioni legate alla Società e / o all’attività delle sue Controllate e con qualsiasi progetto che offra un’effettiva opportunità di investimento in linea con la politica strategica della Società. Questi possono includere accordi con partner strategici, acquisizione di partecipazioni o pacchetti di azioni o altre operazioni di finanza straordinaria che comportino l’assegnazione di azioni proprie e più in generale per qualsiasi scopo consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili, incluso quello di porre la Società in grado di offrire tutte le azioni proprie per la distribuzione agli amministratori, funzionari o dipendenti della Società, delle Controllate o delle società Controllanti.

l numero massimo di azioni riacquistabili, sulla base della nuova autorizzazione degli azionisti, sarà fino a 186.157.950 azioni ordinarie, comprese le azioni proprie già riacquistate e detenute nel portafoglio del Gruppo.

Ad oggi, DIS detiene 18.326.911 azioni proprie corrispondenti all’1,48% del capitale sociale in circolazione e il capitale sociale emesso e interamente versato è attualmente fissato a USD 62.052.650,30, suddiviso in 1.241.053.006 azioni ordinarie senza valore nominale, comprese le proprie azioni già detenute in portafoglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di destinare tutte le residue azioni proprie della Società riacquistabili, e quindi un massimo di 167.831.039 azioni proprie, indiscriminatamente alla “riserva di azioni di tesoreria”.

Il controvalore massimo delle azioni proprie riacquistabili ai sensi del Programma non potrà superare 45,000,000.00 euro.

L’autorizzazione al riacquisto e alla vendita di azioni proprie in una o più tranche è stata concessa al CdA, con facoltà di delega, per un periodo massimo di cinque anni a partire dal 20 aprile 2021 e quindi con scadenza il 20 aprile 2026. Il Programma ha avuto inizio il 6 maggio 2021 e terminerà il 20 aprile 2026.

A Milano, intanto, peggiora la performance di D’Amico, con un ribasso del 2,95%, portandosi a 0,0986 euro.