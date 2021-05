Illimity finanzia il gruppo Navigazione Montanari: 35 mln per il rinnovo della flotta

Illimity (nella foto, il ceo Corrado Passera) ha finanziato con 35 milioni il gruppo Navigazione Montanari per sostenere il rinnovo della flotta della società. Grazie al prestito, che ha durata 6 anni, il gruppo ha concluso l’acquisto di due tankers che, sostituendo alcune navi con maggiore anzianità dismesse nel corso dell’anno precedente, permetteranno “di proseguire il rinnovamento della flotta, per offrire ai propri clienti sempre più elevati standard di qualità, sicurezza e rispetto per l’ambiente”.