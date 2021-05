CVC e CDPQ acquisiscono la maggioranza di We Are Social

La società di private equity CVC Capital Partners e il gruppo di CDPQ puntano su We Are Social e acquistano una quota di maggioranza della società e delle altre agenzie internazionali di BlueFocus International.

CVC e CDPQ, infatti, hanno raggiunto un accordo con la società cinese BlueFocus Intelligent Communication Group che coinvolge i suoi tre principali network: We Are Social, fuseproject e Vision 7 International.

La rete globale e le partnership di CVC e CDPQ garantiranno al gruppo l’accesso privilegiato alle relazioni e al capitale umano, strategici per i propri progetti di espansione

Sembra che per la sede italiana di We Are Social, con a capo Gabriele Cucinella, Stefano Maggi e Ottavio Nava, con il ruolo di Ceo e Co-Founder, non ci saranno cambiamenti nei ruoli apicali, ma ci si aspetta una grande riorganizzazione del gruppo.

La transazione, soggetta ad approvazione normativa e ad altre ordinarie condizioni di chiusura, dovrebbe essere finalizzata nel terzo trimestre del 2021.

Brett Marchand, Presidente e CEO di Vision 7 International, ha affermato:

“La partnership con CVC e CDPQ ci consentirà di portare avanti la nostra strategia di espansione e trasformazione. Questa operazione ci permetterà di offrire ai nostri clienti servizi sempre più innovativi e maggiori opportunità per valorizzare il talento delle nostre persone in tutto il mondo”.

Kim Thomassin, Executive Vice-President e Head of Investments di Québec and Stewardship Investing ha dichiarato:

“CDPQ è orgogliosa di far parte di questo accordo che porterà alla creazione di un nuovo gruppo globale di marketing e comunicazione. Questo investimento è in linea con il nostro obiettivo di supportare le aziende nella loro crescita e globalizzazione, e permetterà al gruppo di portare avanti il suo ambizioso piano di sviluppo puntando sull’espansione internazionale”.