FlixBus potenzia la rete di collegamenti in Italia, includendo nel proprio network nuove tratte attive da giovedì 6 maggio e già acquistabili su tutti i canali di vendita.

A partire da giovedì 6 maggio, FlixBus collegherà circa 150 destinazioni in 18 regioni italiane, con una rete che si estenderà dal Friuli-Venezia-Giulia fino alla Sicilia.

Saranno ovviamente garantite più corse al giorno fra i grandi centri italiani ma è soprattutto sulle medie e piccole destinazioni che FlixBus si concentrerà, con un occhio di riguardo per le città d’arte.

Confidando in un miglioramento della situazione, grande attenzione sarà rivolta anche al Sud Italia, dove l’attrattività del patrimonio storico e culturale non è generalmente supportata da una rete di trasporti adeguata, investendo per l’estate su città di medie dimensioni di interesse culturale e in diverse località minori.

Non meno importante, sottolinea FlixBus, è garantire la mobilità verso aree a forte vocazione turistica, sull’Adriatico, il Tirreno, lo Jonio.

Infine, FlixBus continuerà a garantire la possibilità di viaggiare da e verso l’estero grazie ai numerosi collegamenti internazionali attivi: Strasburgo si aggiungerà alle 11 destinazioni già raggiungibili in Francia, mentre Lugano e Lucerna si affiancheranno a Zurigo e Basilea tra le mete collegate in Svizzera. Saranno inoltre operativi collegamenti diretti con 10 città in Germania, tra cui Monaco di Baviera, Francoforte sul Meno e Stoccarda, con Barcellona in Spagna, con Lubiana in Slovenia e con Zagabria in Croazia.