SG Company nomina Roberto De Piano Managing Director di Brainwaves e Francesco Levizzani alla guida di Double

All’interno di SG Company entrano due figure apicali: Roberto De piano e Francesco Levizzani.

Roberto De Piano (in foto) è il nuovo responsabile di tutta l’area ICT di gruppo e guiderà come Managing Director Brainwaves, società del gruppo specializzata in data valorization.

De Piano, coerentemente con l’attuazione del Piano Industriale 2021-2023 di SG Company, guiderà il gruppo verso la trasformazione digitale interna e l’avvio, da parte di Brainwaves, dell’attività di gestione dei dati ottenuti attraverso le attività core del gruppo, come le soluzioni MarTech.

De Piano ha un curriculum importante e ha maturato esperienze professionali in gruppi multinazionali come Mapei, Maxus e Wavemaker e centri media del gruppo Wpp.

Francesco Levizzani, invece, ricoprirà il ruolo di Managing Director di Double, società del gruppo specializzata in video produzioni a 360°, dalle produzioni in studi televisivi e virtuali, allo streaming, alla digital adv.

Levizzani avrà il compito di guidare Double traghettandola tra le case di produzione video leader nel mercato italiano, offrendo ai propri clienti e ai prospects prodotti sempre più innovativi sia dal punto di vista dei contenuti, che nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

Levizzani ha alle sue spalle esperienze in importanti agenzie pubblicitarie, tra le quali Saatchi & Saatchi e Lowe Pirella. Dal 2019 ad oggi ha ricoperto il ruolo di executive producer e direttore new business della cdp Haibun.

Inoltre, SG Company ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che ha visto la conferma di Davide Verdesca come chairman e ceo e l’allargamento a due nuovi membri, espressione dei nuovi soci di rilevanza: Davide Mantegazza, dottore commercialista, e Silvia Pugi, manager esperta di CSR e Start-up.

Due nuove nomine sono state assegnate a Elena Melchioni, già COO e CMO di SG, che assume la carica di amministratore unico di due delle label del Gruppo: +uno e Sinergie.

Elena Melchioni dichiara:

“Ringrazio SG Company e il Ceo Davide Verdesca per il rinnovo della fiducia. Credo molto in questo progetto industriale che amplia gli orizzonti futuri aggiungendo alle proprie competenze distintive, che da sempre il mercato riconosce a Sinergie, anche lo sviluppo di nuove tecnologie e competenze verticali in ambito di creatività, video production e data valorization, che da oggi saranno rispettivamente promosse da +uno, Double e Brainwaves.”