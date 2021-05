Amref Italia: Paola Crestani è la nuova presidente

Paola Crestani è la nuova presidente di Amref Italia che prende il posto di Mario Raffaelli, come scelto dal Collegio dei Promotori del 29 aprile 2021 durante le nomine dei nuovi nomi di rappresentanza di Amref Health Africa in Italia.

Crestani, che è anche Presidente del Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (Ciai), ha commentato così la sua nuova carica: “La nomina a Presidente di Amref Italia è per me un grande onore ed una grande responsabilità, che porterò avanti, con il massimo impegno. Questa nomina arriva a conclusione di un processo di aggregazione tra quattro organizzazioni (Amref, Fratelli dell’Uomo, CCM, CIAI) molto diverse tra loro. Il fatto che il Collegio dei Promotori di Amref abbia scelto di affidare a me, espressione di una di queste organizzazioni, questa carica, esprime chiaramente la volontà di valorizzare il contributo di ogni singola realtà”.

Ha poi continuato: “Mi conforta sapere di poter affrontare questo impegno affiancata dal Collegio dei Garanti, dal Vicepresidente Alberto Capponi e da tutti i membri del CDA, dal Direttore Guglielmo Micucci e da tutto lo staff. Da parte mia l’impegno a consolidare l’importante, complesso ed innovativo processo di aggregazione che si è appena concluso e proseguire il cammino di crescita avviato da chi mi ha preceduto con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute a sempre più persone”.

Paola Crestani resterà in carica per tre anni con possibilità di rinnovo. Amref Health Africa è la più grande organizzazione internazionale non governativa che offre supporto alle popolazioni africane e proprio in questi ultimi tre anni si è vista protagonista di diversi cambiamenti, fusioni e alleanze con altre organizzazioni , diventando oggi una realtà più presente sul territorio africano e italiano, capace di rispondere più prontamente e concretamente ai bisogni delle comunità africane, che ora deve ridisegnare il proprio piano d’azione in seguito ai duri effetti portati dalla pandemia.