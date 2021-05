Eurizon acquisisce un ramo di azienda di Finsud Sim

Eurizon, società di asset management del gruppo Intesa Sanpaolo, ha acquisito da Banca Agricola Popolare di Ragusa (Bapr) il ramo d’azienda di Finsud Sim del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento sia per la clientela retail che per quella istituzionale. L’operazione ha efficacia dal 1° maggio 2021. Ai sensi del nuovo accordo di collocamento Bapr continuerà a curare le esigenze della clientela gestita. FinSud Sim è la Società di Intermediazione Mobiliare, con sede a Milano, del Gruppo Bapr. Al 31 dicembre 2020 FinSud SIM gestiva asset per circa 430 milioni di euro, di cui poco più di 170 milioni di euro in gestioni di portafogli della clientela della Banca, distinte in 2 linee di gestione Gpm (Monetaria e Obbligazionaria), riferite a soli titoli, e 20 linee di gestione Gpf, che investono in Oicr.

L’operazione, informa una nota, è in linea con gli obiettivi del piano d’impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2018-2021, nel corso del quale Eurizon ha rafforzato la propria penetrazione nel settore del risparmio gestito, sia tramite crescita organica sia attraverso partnership con operatori terzi. E’ altresì coerente con gli obiettivi del piano d’impresa del Gruppo Bapr 2019-2021, volti a ricercare economie di scala, di scopo e di diversificazione e ad arricchire in particolare la propria offerta commerciale nell’ambito del wealth management. Con quest’ultima iniziativa strategica Eurizon consolida ulteriormente la propria posizione di leader nel settore dell’Asset Management e afferma la propria capacità competitiva nel nuovo scenario macroeconomico, accrescendo il livello di collaborazione con gruppi a struttura “aperta”. “Abbiamo colto con entusiasmo – ha dichiarato Saverio Perissinotto, nella foto, Amministratore Delegato di Eurizon – questa nuova opportunità di crescita, che ci permette di acquisire nuove professionalità in grado di arricchire ulteriormente la nostra struttura d’investimento e la gamma d’offerta. Quest’operazione inoltre implica l’avvio di una proficua cooperazione con una realtà dinamica e solida come la Banca Agricola Popolare di Ragusa, con cui avvieremo un rapporto commerciale privilegiato che ci permetterà di ampliare il perimetro della clientela tramite la nostra ampia offerta di prodotto. Lo sviluppo di nuove collaborazioni con operatori terzi – ha aggiunto Saverio Perissinotto – rappresenta una leva importante per il consolidamento della nostra posizione nel settore in Italia”. Saverio Continella, Direttore Generale di Banca Agricola Popolare di Ragusa, ha dichiarato: “Tra le numerose offerte ricevute, quella pervenuta da Eurizon ha meglio consentito a BAPR, tramite l’avvio di una nuova collaborazione con un partner di assoluto rilievo nel campo dell’asset management, di rafforzare ulteriormente la qualità dell’offerta per i nostri clienti nel campo delle gestioni e di arricchire il catalogo prodotti nell’area dei servizi d’investimento, valorizzando, tra l’altro, al meglio le professionalità presenti nel ramo oggetto di cessione. La conclusione di questa operazione – ha anche aggiunto Saverio Continella – per un lato completa il processo di razionalizzazione dei costi e di efficientamento organizzativo all’interno del Gruppo, e, per l’altro, è ulteriore volano per proseguire gli investimenti volti a rafforzare il nostro posizionamento strategico prospettico”.