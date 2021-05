Luca Marini è il nuovo global head of communication di Amplifon

Luca Marini

Luca Marini è diventato global head of communication dell’azienda italiana di progettazione, applicazione e commercializzazione di apparecchi acustici. Entrato in Amplifon nel settembre del 2018 come Corporate communication & CSR associate director ha subito dimostrato di essere un professionista preparato. Marini in Amplifon ha lavorato al passaggio a un’integrazione della comunicazione interna ed esterna e cross-canale coinvolgendo tutti i settori dell’azienda e a afferma:

“Credo sia l’unico modo per usare la comunicazione in maniera efficace e come leva per la crescita della reputazione. Infatti, misuriamo il livello del nostro impegno attraverso la valutazione della reputazione dell’azienda”.

Amplifon è presente in 27 Paesi con 17mila 500 dipendenti, 11mila 400 punti vendita e un fatturato 2020 che, nonostante l’impatto della pandemia, ha raggiunto 1,56 miliardi di euro (nel primo trimestre 2021 l’utile netto è quintuplicato rispetto a un anno fa, superiore anche al dato del periodo corrispondente del 2019, con ricavi in crescita del 22,9%).

Marini ha una lunga esperienza nel settore ed è stato Corporate Reputation & International Media Manager di Whirlpool.