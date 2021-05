Editoria, è online il nuovo numero di Raspelli Magazine

E’ online la nuova pubblicazione gratuita mensile RASPELLI MAGAZINE: le eccellenze eno-gastronomiche del Belpaese, raccontate in 82 pagine dal giornalista Edoardo Raspelli, il “cronista della gastronomia”, da cui la testata prende nome-Ristoranti e attività ricettive, storie di cuochi, eventi enogastronomici: tutto è nato dalla ABCDesign99 di Stefano Piavani, nell’ufficio di Romano di Lombardia (Bergamo). Sul RASPELLIMAGAZINE il “cronista della gastronomia” dedica il suo editoriale ai folli provvedimenti governativi che hanno dato il via libera alla riapertura dei ristoranti ma solo all’aperto.

Poi c’è il racconto della prova diretta di Raspelli in tre ristoranti , con le foto fatte dallo stesso critico ai piatti da lui assaggiati come sempre da “inatteso cliente qualunque pagante” : a Castellamonte(Torino) i Tre Re; a Valdobbiadene (Treviso) La Locanda Villa Sandi; a Polesine Parmense(Parma) l’Antica Corte Pallavicina. Grandi fotografie anche per i tre alberghi testati e raccontati. In questo nuovo numero: a Padenghe sul Garda(Brescia) lo Splendido Bay; a Nogara(Verona) il Piccolo Hôtel Nogara; a Corniglio(Parma), Claudia Ristorante Pizzeria con Camere. Poi si raccontano gli eventi cui Edoardo Raspelli ha partecipato in queste ultime settimane o si commentano le notizie più significative o più curiose di quest’ultimo mese:

CALVISANO (Brescia)- Prime registrazioni all’Agroittica Lombarda de “L’Italia che mi piace-In viaggio con Raspelli” il programma prodotto ed ideato da Fabrizio Berlincioni per Canale Italia, Sky e su Canale Europa, presente anche su Amazon Fire, Rock e sui TV Plus di Samsung (TV Smart, Smartphone e Tablet).

GALLIATE (Novara)-“Uomini al centro”, un’iniziativa di A.R.T. Associazione Risorse Territoriali presieduta da Stefania Demicheli. Il 5 maggio interviene anche Edoardo Raspelli. Altre serate nei mercoledì successivi, il 12 ed il 19 maggio.

MADIGNANO (Cremona)-Incontro on line con la Quinta elementare della “Padre Giuliani” di Madignano(Cremona)da un’idea del maestro Alex Corlazzoli.

BOARIO TERME (Brescia)- Loretta Tabarini ha creato con PromAzioni360 il progetto ADOTTAMI, un aiuto concreto per allevatori e coltivatori. Testimonial Edoardo Raspelli. E’ raddoppiato in un mese il numero degli agricoltori associati.

MILANO-Chiacchierata con lo chef Gennaro Esposito(Torre del Saracino, Vico Equense, Napoli) promossa dagli studenti dell’Università Bocconi di Milano.

CRODO (Verbano Cusio Ossola)-Perché Edoardo Raspelli scrive sul palmo della mano DDL ZAN ?!

CREMONA-VIP nel calendario benefico 2022 per la Fondazione Sospiro di Cremona ed appello sul 5×1.000 per un Centro Nazionale contro l’autismo

VALEGGIO SUL MINCIO (Verona) – Nemmeno quest’anno sul ponte per gustare i tipici tortellini ma cinque studenti hanno organizzato un incontro virtuale sul celebre “Nodo d’amore”.

CRODO(Verbano Cusio Ossola) – Gli ascolti della “televisione gastronomica” con i dati Auditel recuperati ogni mattina alle 10.30 dai siti Màrida Caterini, Davide Maggio, dituttounpop.it

In questo nuovo numero di RASPELLI MAGAZINE c’è come in precedenza la rubrica “Edoardo Raspelli in copertina” con alcuni degli articoli che parlano del “cronista della gastronomia” (Eco di Biella, La Stampa, TuttoSettimanale…).

Anche in questo numero , poi, un occhio particolare alla leggerezza, con le ricette di Maura Anastasia (torta al cioccolato ) ed il verde in “Meraviglie della Natura”(la budleia).