Bill e Melinda Gates annunciano il divorzio: “Ma lavoreremo ancora insieme alla Fondazione”

Bill e Melinda Gates si separano, dopo 27 anni di matrimonio. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio, nella serata italiana, con un messaggio su Twitter. “Dopo averci molto pensato e aver molto lavorato sul nostro rapporto abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio” hanno scritto Bill e Melinda Gates. Di recente, la Fondazione ha avuto un ruolo di rilievo nell’avvio di Covax, un meccanismo per la distribuzione di vaccini anti-Covid anche a beneficio dei Paesi più svantaggiati. Nello stesso periodo, però, è stata criticata per la linea a sostegno dei diritti di proprietà intellettuale anche rispetto a farmaci essenziali. La Bill & Melinda Gates è una multinazionale con circa 1.600 dipendenti e uffici in più continenti.

“Lavoreremo ancora insieme alla Fondazione “

“Continueranno a lavorare insieme per definire e approvare le strategie della Fondazione”, a “battersi per i suoi obiettivi” e a “fissarne la direzione”: così la Bill & Melinda Gates, un’organizzazione che ha investito circa cinque miliardi di dollari l’anno promettendo salute e sviluppo globale, dopo l’annuncio della separazione della coppia. A rilanciare la dichiarazione sono stati nella notte i principali media americani. In molti dedicano spazio all’impatto che la scelta personale dei Gates, dopo 27 anni di matrimonio, con tre figli tra i 18 e i 25 anni, potrebbe avere sul mondo della “filantropia” e dell’impegno sociale su un piano internazionale.

La Bill & Melinda Foundation ha oggi una dotazione di circa 50 miliardi di dollari. Secondo il New York Times, “nel corso degli anni ha avuto un’influenza enorme in ambiti come la salute globale e l’istruzione di base e ha ottenuto grandi progressi nella riduzione del numero delle vittime causate dalla malaria e da altre malattie infettive”. Il quotidiano americano ha aggiunto: “Nell’ultimo anno la coppia è stata particolarmente in vista, con commenti sulla lotta globale alla pandemia di Covid-19, mentre la Fondazione spendeva per questo obiettivo oltre un miliardo di dollari”.

Bill Gates è nato nel 1955. Creò Microsoft, con Paul Allen, nel 1975. Melinda Gates, nata nel 1964 , è un’informatica e imprenditrice. I due hanno tre figli.

