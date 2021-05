Alessandro Lombroso è il nuovo Head Of Communications di Electrolux Italia

Alessandro Lombroso è stato nominato Head of Communications di Electrolux Italia. Prende il posto di Angela Greco, promossa Communications Director Electrolux Operations BA Europe.

In questo ruolo, Lombroso è responsabile della comunicazione interna ed esterna, delle relazioni con i media e con i principali stakeholders in Italia del Gruppo Electrolux.

Lombroso porta in Electrolux la sua esperienza decennale maturata in alcuni dei maggiori network internazionali di comunicazione, tra cui WPP e Havas, dove ha gestito diversi team di consulenza per multinazionali che operano in varie business area.