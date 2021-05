ACSM-AGAM s.p.a: Paolo Soldani amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM S.p.A.( società per azioni italiana che opera nel settore delle utilities, frutto dell’aggregazione delle utilities di Monza, Como, Lecco, Sondrio, Varese) è stato nominato dall’Assemblea dei soci in data 27 aprile 2021 e al termine delle procedure ha nominato Paolo Soldani nuovo Amministratore Delegato dell’azienda.

“Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle verifiche effettuate ha inoltre riscontrato i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 2, raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (edizione gennaio 2020), in capo agli Amministratori Marco Canzi, Paolo Giuseppe Busnelli, Nicoletta Molinari, Roberta Marabese, Paola Musile Tanzi, Pietro Scibona e Pierpaolo Florian”.