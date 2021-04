Vaccino, BioNTech e Pfizer hanno chiesto di estendere l’autorizzazione agli adolescenti

Le aziende farmaceutiche BioNTech e Pfizer hanno chiesto all’Agenzia europea dei medicinali (Ema) di estendere l’autorizzazione del suo vaccino contro il Covid agli adolescenti dai 12 ai 15 anni.

In una dichiarazione congiunta le società produttrici spiegano di aver sottoposto a test, in fase III del vaccino, 2.260 adolescenti e che, come annunciato a fine marzo, l’efficacia del vaccino è pari al 100% e con una risposta immunitaria “solida”. Nei test, hanno aggiunto, il vaccino è stato “generalmente ben tollerato”.