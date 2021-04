Margherita Daverio e Alessandro D’Angelo entrano nel team di L45

L45, un’agenzia milanese di pr del gruppo The Van, con a capo Simone Guzzardi, partner e managing director, prosegue la sua crescita e si fortifica facendo entrare nel proprio team due nuove figure: Margherita Daverio, in qualità di project manager dell’area digitale, social strategy e employer branding e Alessandro D’Angelo, project leader delle attività di media relations.

L45 prosegue la sua scalata grazie all’ingresso di nuovi clienti in settore reputation, employer branding e crisis management, non a caso ha chiuso l’anno 2020 con un fatturato in crescita ben del 25%.

Al momento i clienti attivi sono 18 e, come spiega il comunicato stampa: “Ai buoni risultati di new business – spiega una nota – si aggiunge il consolidamento del portafoglio clienti attuale dell’agenzia, che può vantare una fidelizzazione superiore al 95% nell’ultimo anno”.