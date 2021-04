Joseph Quaglia è il nuovo VP Sales and Business Development di ID5

ID5 ha allargato la propria squadra internazionale facendo entrare Joseph Quaglia, nelle vesti di VP Sales and Business Developement, realizzando così la prima nomina della società su territorio USA.

Quaglia è un manager con alle spalle oltre 10 anni di esperienza in varie aziende tecnologiche digitali, come IRIS.TV, Integral Ad Science (IAS) e Lijit Networks (ora Sovrn) e, in ID5, “si occuperà di avviare dialoghi commerciali con i principali operatori del mondo ad-tech e martech a livello globale, con l’obiettivo di accelerare l’adozione dell’infrastruttura di identity” della società.

ID5 è infatti una realtà imprenditoriale fondata nel 2017 da Mathieu Roche, Scott Menzer e Pierre-Antoine Durgeat e si occupa di fornire agli operatori del mondo pubblicitario un’infrastruttura di identità pulita, trasparente e conforme alle normative della privacy. Nel marzo 2021, la società ha ottenuto finanziamenti pari a 6 milioni di dollari grazie agli investitori 360 Capital Partners, Alliance Entreprendre e Progress Ventures.

ID5, dunque, continua a svilupparsi, non a caso nella nota stampa che annunciava la nomina di Quaglia è stato anticipato anche che, nei prossimi mesi, la squadra si amplierà ulteriormente con nuovi ingressi.