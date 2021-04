Roland Bouchara è il nuovo CEO di Stellantis India

La Stellantis, impresa multinazionale di diritto olandese produttrice di autoveicoli, ha annunciato martedì la nomina di Roland Bouchara in qualità di nuovo amministratore delegato in India dell’azienda, in seguito alla fusione di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Groupe PSA.

Bouchara ora si occuperà di supervisionare le società di vendita nazionali di Jeep e Citroën indiane oltre alle operazioni del gruppo societario.

Carl Smiley, Chief Operating Officer Stellantis India & Asia Pacific ha dichiarato: “Un affermato dirigente vendite e marketing internazionale, Roland Bouchara porta una vasta esperienza commerciale nel suo nuovo ruolo di CEO e amministratore delegato in India. Sarà responsabile dello sviluppo e dell’espansione dei marchi, della rete e delle operazioni commerciali di Stellantis in India, un mercato in crescita chiave di interesse per l’azienda a livello globale“. Infatti, vedremo presto il lancio di svariati nuovi modelli sul mercato provenienti dall’India per il gruppo guidato da Carlos Tavares.

Nel frattempo, Partha Datta che era presidente e amministratore delegato al comando di FCA India e alla supervisione del marchio Jeep, è stato promosso leader di ingegneria, progettazione, ricerca e sviluppo per le azioni del gruppo in tutta l’India e la regione Asia-Pacifico.