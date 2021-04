Paola Sacchi a capo della comunicazione del gruppo Damiani

Il Gruppo Damiani nomina Paola Sacchi communication director.



Nel corso della sua carriera, è stata a capo della comunicazione di Gucci occupandosi del mercato italiano e del coordinamento a internazionale e ha in seguito assunto il ruolo di global communication and image director per Valentino, aziende nelle quali ha seguito i due importanti momenti di cambio di direzione creativa.

In primis l’exit di Tom Ford al quale è succeduta Frida Giannini e successivamente l’uscita del Maestro Valentino che ha lasciato la sua eredità a Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli.

La manager, esperta di comunicazione digitale e innovazione, ha fondato l’agenzia creativa Wegostraight per poi divenire anche marketing and communication director di Frette.