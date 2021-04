Asmita Dubey è la nuova group chief digital di L’Oréal

Subentra Asmita Dubey come Chief Media e Digital Officer del gruppo Orèal prendendo il posto di Lubomira Rochet, che dopo 7 anni ha lasciato l’azienda per unirsi al fondo di investimenti JAB Partnership, nel quale entrerà nel board di varie società controllate da JAB in ambito indulgence, fast-casual food retail, petcare e luxury, ma non non avrà nulla a che fare con Coty, concorrente di L’Oréal.

Asmita Dubey, di origine indiana vanta una lunga carriera in Cina, avrà il compito di portare avanti la seconda fase di trasformazione digitale dell’azienda. Attualmente l’ecommerce per L’Oréal vale il 27% dei ricavi complessivi e cresce in media del 45% anno su anno.