Intimissimi lancia la linea in-action

Forti, energiche, dinamiche: Intimissimi ancora una volta celebra le donne e questa volta lo fa con una linea interamente dedicata all’everydaywear. Si chiama In-action ed è dedicata a una donna sempre più attiva e in movimento nel suo quotidiano.

La collezione comprende due diverse tipologie di prodotto: una dal carattere più sportivo e l’altra più soft, entrambe unite da una perfetta vestibilità per una linea nella quale il comfort è parte essenziale. “Sporty-à-porter” è la parte di collezione più sportiva, mentre “Soft e dinamica” è invece la parte più casual della collezione, con modelli adatti per accompagnare le donne in tutte le attività della giornata.

A sostegno della collezione, il brand ha predisposto una campagna tutta digital che comprende una pianificazione web in programmatic sui principali editori italiani e sponsorizzazioni sui social. È inoltre previsto un importante progetto di influencer marketing che coinvolgerà molte fashion influencer, web ambassador Intimissimi.