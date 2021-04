Dior porta la cruise 2022 ad Atene

Sarà Atene a fare da cornice alla sfilata della cruise collection di Dior, in programma il 17 giugno prossimo. Dopo Los Angeles, Chantilly, Marrakech e ultima Lecce, la maison francese ha spiegato in un breve comunicato che la scelta della capitale greca è un iconico omaggio.

La sfilata sarà un “evento rivoluzionario, che mostrerà la creatività di artisti e artigiani locali”.

La collezione pre-fall 2021 di Maria Grazia Chiuri, presentata lo scorso lunedì 12 durante la Shanghai Fashion Week al Long Museum West Bund davanti a un pubblico di mille persone, ha avuto un risvolto in chiave ‘see now-buy now’: arriverà infatti nelle boutique durante il mese di aprile. Inoltre, come riportato da altre testate nazionali, lo show della è stato visto in live streaming da 126 milioni di persone sulle piattaforme di Dior e su nove canali di social media cinesi, tra cui Tmall.