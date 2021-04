EBAY esce con il video “Lasciarsi” con i The Jackal

eBay è online con la campagna #tempodifarespazio che vede come protagonisti i The Jackal, con l’obiettivo di promuovere un consumo più sostenibile, in ottica di circular economy, grazie alla rivendita di prodotti tra privati sul marketplace.

È sul web il nuovo video branded content “Lasciarsi”, scritto e prodotto da The Jackal. Nel video viene declinato il messaggio del brand attraverso la metafora del fare spazio per accogliere nuove opportunità legandola alle relazioni sentimentali.

Vincenzo Piscopo, Studios Director in Ciaopeople descrive la campagna come un’ottima occasione per sviluppare un modello di brand experience digitale forte: alla creazione dei contenuti video abbiamo affiancato uno spot pre-roll e un progetto di social engagement d’impatto sulla comunità locale. Attraverso Instagram Stories e Vlog abbiamo aperto 4 aste powered by The Jackal raccogliendo fondi destinati all’Associazione Miniera, da sempre attiva per i giovani dei quartieri Spagnoli di Napoli nell’ambito delle arti e dell’artigianato. Una scelta di valore oltre che molto simbolica, in linea con quanto eBay fa a supporto delle piccole attività locali che si affacciano al mondo della vendita online.