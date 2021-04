Roma, inaugurato hub vaccinale a Tor Vergata. Zingaretti: è un fatto molto importante

È stato inaugurato ieri pomeriggio a Roma il nuovo hub vaccinale di Tor Vergata. Il presidio si trova tra le cosiddette vele di Calatrava. L’apertura e’ avvenuta alla presenza dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, dei vertici del policlinico di Tor Vergata e del rettore dell’omonima universita’. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, si e’ collegato da casa attraverso un maxi schermo. “Questo nuovo hub, in collaborazione con la Cri e’ un fatto molto importante- ha detto- Sara’ aperto 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Gia’ potra’ fare 1.000 vaccini, che diventeranno 2.000 piu’ avanti. La rete della distribuzione vaccinale e’ veramente importante”. “La sfida non e’ finita- ha aggiunto poi Zingaretti- Bisogna continuare a vaccinare. Solo cosi’ possiamo uscire da questo incubo. Ma occorre ancora combattere e seguire le regole, come stiamo facendo. Quindi distanziamento e precauzioni”. “Possiamo dire che il Lazio e’ stata la regione che di piu’ di tutte e’ risultata stare in zona gialla- ha concluso- Nei prossimi giorni, poi, apriremo anche altri hub nei centri commerciali, come a Porta di Roma”.