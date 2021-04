Riorganizzazione pubblicitaria per Sky: Evelyn Rothblum nuovo EVP advertising

Evelyn Rothblum è la nuova EVP advertising di Sky: la manager, proveniente della società di giochi King, avrà il compito di migliorare la sinergia tra i due mercati, quello tedesco e quello italiano. Infatti, la ristrutturazione aziendale di Sky non si ferma e coinvolge anche le attività del mercato pubblicitario, il cui nuovo proposito è realizzare un coordinamento unico tra il mercato italiano e quello tedesco. Rothblum è cresciuta in McKinsey ed è attualmente il direttore commerciale della società di giochi King. La manager si unirà a Sky a partire da maggio come EVP Advertising, Partnership and Distribution per Germania e Italia, riportando direttamente al Chief Commercial Officer, Patrick Béhar. I suoi compiti includeranno il rafforzamento della collaborazione tra i due Paesi e la promozione dell’integrazione delle attività delle emittenti sulla terraferma.

Sempre nell’ambito del riassetto Sky rientra anche il nuovo ruolo di Davide Tesoro Tess che da settembre 2020 è responsabile delle attività della concessionaria Sky media: ora passa a Senior Advisor, Marketing Strategy and Transformation dell’azienda, diventando così parte attiva nella riorganizzazione dell’azienda.

Non si ferma quindi il processo di cambiamento e innovazione in Sky che, contemporaneamente, continua a lavorare non solo per la sostituzione del Ceo Maximo Ibarra, programmata ufficialmente a luglio, ma anche per quella di Nicola Maccanico, EVP Programming, ora passato alla guida di Cinecittà.