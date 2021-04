Avedisco riconferma Giovanni Paolino

Avedisco, associazione in Italia che rappresenta le principali aziende di vendita diretta, è lieta di riconfermare per il quarto mandato consecutivo Giovanni Paolino nel ruolo di presidente.

Al fianco di Paolino, Ceo dell’azienda associata Eismann, è stato eletto come vice presidente Marcello Svaldi, amministratore delegato dell’azienda associata Gioel, e riconfermati Giuliano Sciortino come segretario generale e Alessandro Ghidini come tesoriere.

Giovanni Paolino, che siede al vertice dell’associazione dal 2010, ha fortemente contribuito alla promozione di un’immagine della vendita diretta come modello di business etico, concreto e professionale, capace di evolversi continuamente, abbracciando sempre più il mondo delle nuove tecnologie.