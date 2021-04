Figliuolo: l’ospedale realizzato nella Fiera del levante può essere un polo di riferimento per il Sud

“L’ospedale realizzato nella Fiera del levante ha un valore aggiunto, che un domani prossimo può essere reimpiegato come polo di riferimento per il Mezzogiorno”. Lo ha detto, a Bari, il commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, dopo aver visitato il presidio allestito in 45 giorni alla Fiera del Levante per far fronte all’emergenza Covid. . “L’ospedale della fiera mi ha impressionato e emozionato – ha aggiunto Figliuolo – è dotato di 150 posti, è un bene pubblico altamente specializzato, dove operano 500 persone. Il valore aggiunto è che potrebbe essere adoperato in futuro, perché si trova in una posizione attrattiva per l’intero Sud Italia “.