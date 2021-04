Covid, il 30% dei pazienti con cronicità ha avvertito un peggioramento del rapporto con il medico curante

Nei primi mesi della pandemia il 30,7% dei pazienti con cronicita’ ha avvertito un peggioramento del rapporto con il proprio medico curante, mentre il 7,9% ha dichiarato di non avere piu’ avuto contatti. Una larga maggioranza lo ha interpellato attraverso messaggistica istantanea, email e soprattutto telefono. Nel complesso, la stagione del Covid-19 ha comportato un peggioramento dello stato di salute e dello stile di vita, con un diminuito livello di benessere psicologico e la possibile presenza di sintomi depressivi. Sono i dati preliminari di una survey realizzata durante la prima fase dell’emergenza sanitaria dall’Osservatorio di Psicologia in cronicita’ dell’Ordine Psicologi Lazio in collaborazione con la Regione Lazio, i cui risultati completi verranno diffusi il prossimo mese. L’indagine ha voluto esplorare la condizione di questa parte della popolazione rispetto al periodo pre-Covid, valutandone la percezione del rapporto con il team curante, la gestione dell’aderenza terapeutica e il vissuto emotivo connesso alla malattia. Ad aggravare in misura significativa la condizione dei pazienti con cronicita’, nell’ultimo anno, hanno contribuito la difficolta’ ad accedere alle cure mediche di routine, le limitazioni nei trasporti, la preoccupazione del contagio o della carenza di risorse umane negli ospedali. Il prolungamento di condizioni di isolamento e distanziamento sociale, in questo contesto, si e’ rivelato un fattore di particolare rischio. Attraverso la lettura dei vissuti e dei processi che regolano la vita di persone con cronicita’ e dei loro team, la Psicologia si e’ dimostrata in grado di agevolare in modo significativo l’adozione di buone prassi, divenendo un ponte tra la mente, il corpo e l’insieme dei fattori emotivo-affettivi che garantiscono motivazione e potenziamento alla cura. A tale riguardo, sul sito www.cronicita.ordinepsicologilazio.it/ e’ disponibile il primo ebook sui casi di buone prassi adottate durante la pandemia da team integrati dalla funzione psicologica: un invito a specialisti, pazienti, associazioni alla creazione di spazi condivisi capaci di generare salute e alleanza terapeutica. Cosi’ in un comunicato l’Ordine degli Psicologi del Lazio.