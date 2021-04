Ryanair annuncia la programmazione estiva in Veneto

Ryanair ha annunciato l’operativo per l’estate 2021 sulla regione Veneto. La programmazione comprenderà 65 rotte in totale da Treviso, Verona e Venezia Marco Polo, inclusa una nuova rotta da Verona a Corfù, attive a partire da giugno in poi, come parte integrante dell’operativo estivo 2021 sul mercato italiano. Ryanair conferma il proprio impegno sul Veneto e si aspetta che il suo operativo estivo contribuirà a stimolare il traffico aereo e la ripresa del settore turistico, mentre l’implementazione dei programmi di vaccinazione prosegue e l’Europa riaprirà in tempo per le vacanze estive. L’operativo di Ryanair per l’estate ‘21 sul Veneto includerà tra gli altri elementi la nuova base a Treviso (2 aeromobili basati, $200m di investimento), 23 nuove rotte in totale da Verona e Treviso, oltre 260 voli sui tre aeroporti e 60 nuovi posti di lavoro diretti.