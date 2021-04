Con Smart International Tour Intesa Sanpaolo e Monitor Deloitte portano all’estero le PMI meridionali

Le imprese del Mezzogiorno protagoniste di Smart International Tour, il progetto di Intesa Sanpaolo dedicato all’internazionalizzazione delle PMI in collaborazione con Monitor Deloitte, la divisione di consulenza strategica di Deloitte, leader mondiale nel settore dei servizi professionali alle imprese.

Dopo il primo appuntamento con le aziende dell’area tra Milano e Monza Brianza, oggi la seconda tappa dello Smart International Tour è stata dedicata a Londra e ha coinvolto le PMI campane, calabresi e siciliane con la partecipazione per Intesa Sanpaolo di Alessandro Lenoci, Direttore Commerciale Imprese della Direzione Regionale Campania, Calabria e Sicilia, un intervento in apertura a cura di Monitor Deloitte e un collegamento con la sede di Intesa Sanpaolo Londra per approfondire il contesto operativo relativo alla Brexit. Sono stati presentati servizi e strumenti messi a disposizione da Intesa Sanpaolo per fornire alle imprese un sostegno concreto per il loro rilancio internazionale grazie a specialisti dedicati. Dopo specifiche missioni all’estero, come quelle di Dubai e Pechino finalizzate ad attrarre nuovi investitori nelle Zes meridionali, continua dunque l’attività di promozione internazionale del sistema produttivo del Sud Italia da parte della Banca.

Il programma 2021 prevede un ciclo di 23 webinar rivolti alle imprese clienti della Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, per sostenerle nella crescita internazionale grazie al network del Gruppo Intesa Sanpaolo in tutto il mondo. Attraverso la sua rete estera presente in circa 40 paesi e costituita da filiali, uffici di rappresentanza e banche controllate, Intesa Sanpaolo garantirà il supporto necessario alle piccole e medie imprese, affiancandole in percorsi di crescita per consentire lo sviluppo dell’operatività anche in nuovi mercati.

Il ciclo di appuntamenti si focalizza su 7 aree di interesse per le PMI che vogliono crescere nei mercati esteri: Brasile, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Spagna, Emirati Arabi Uniti e Romania saranno infatti oggetto dei numerosi appuntamenti, che coinvolgeranno tutte le 12 direzioni regionali della Banca dei Territori, le strutture della rete internazionale del Gruppo tra cui le filiali HUB di Londra, New York e Dubai, le filiali di Francoforte, Madrid e Abu Dhabi, le banche estere Intesa Sanpaolo Brasil SA, Intesa Sanpaolo Bank Romania oltre agli esperti di Monitor Deloitte.

Nel corso degli incontri si susseguiranno interventi di scenario economico sui paesi di riferimento, per delineare le prospettive di ripresa nel contesto della crisi pandemica. I webinar come quello di oggi, dedicati al Regno Unito nel contesto Brexit, vedono inoltre la collaborazione di Grimaldi Studio Legale e della Grimaldi Alliance, presente nel Regno Unito e in oltre 60 giurisdizioni nel mondo, con il managing partner Francesco Sciaudone e i soci Fabio Pizzoccheri e Carlo Cugnasca.

Da un’analisi condotta da Monitor Deloitte sull’andamento economico dei paesi focus risulta come, dopo la recessione che ha caratterizzato il 2020, per tutti i paesi sia attesa una ripresa nel 2021 sulla spinta sia dei consumi nazionali che degli scambi commerciali. Per questi ultimi ci si aspetta nel 2021 una forte accelerazione degli scambi internazionali per tutti i paesi mondiali: con un +7,5% nelle economie avanzate e un +9,2% nelle economie in via di sviluppo.

Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo: “L’iniziativa Smart International Tour testimonia la nostra proficua collaborazione con Deloitte alla luce dell’interesse crescente verso i mercati esteri da parte delle imprese. I percorsi di internazionalizzazione sono un caposaldo della strategia di Intesa Sanpaolo che resta l’interlocutore ideale per affiancare le PMI. Nell’edizione del 2020 abbiamo coinvolto moltissime PMI e identificato con esse nuove opportunità di business in Italia e all’estero, anche nel difficile contesto di emergenza sanitaria”.

Questa iniziativa per supportare le aziende nel rilancio delle attività economiche in mercati esteri contribuisce anche ad attuare uno dei pilastri di “Motore Italia”, il programma recentemente avviato da Intesa Sanpaolo che mette a disposizione delle imprese 50 miliardi di euro di nuovo credito per liquidità e investimenti nella transizione sostenibile e digitale.

Manuel Pincetti, partner Monitor Deloitte responsabile per i servizi di Strategic Transformation & Growth di Deloitte in Italia: “Per l’Italia nel suo insieme ed in particolare per il Meridione, il post-Covid offre l’opportunità di ri-conquistare il posizionamento che le spetta nel contesto internazionale. Ne sono riprova gli importanti investimenti a livello istituzionale tramite il fondo NextGenerationEU volti a favorire la ripartenza e colmare il gap sistemico tra Nord e Sud Italia lavorando su 3 elementi chiave: infrastrutture, innovazione & ricerca e stimolo a fare impresa. Ed è proprio con l’ambizione di valorizzare al meglio le opportunità di attrarre business oltre i confini nazionali per le nostre aziende e creare le condizioni per favorirne l’internazionalizzazione che partecipiamo attivamente agli Smart International Tour del Gruppo Intesa Sanpaolo”.