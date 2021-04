Brand più popolari online: Gucci in vetta, in crescita Prada e Versace

Mai come in quest’ultimo anno di pandemia, l’online e il digitale hanno segnato il mercato, diventandone parte essenziale, non solo per le modalità di vendita e acquisto, ma anche per le strategie di marketing e la popolarità sul web dei marchi di moda e lusso, che ne decretano il successo. è l’ultimo studio di Luxe Digital a confermarlo: da un’analisi è emerso che Gucci è il brand di lusso più gettonato online con il 15, 2 % dell’interesse di ricerca totale nella categoria beni di lusso, mantenendo il primato seppur con un lieve calo rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, la ricerca sottolinea che “Gucci rimane uno dei migliori artisti digitali del settore, sfruttando lo storytelling digitale, l’e-commerce elevato e una spinta costante a sperimentare e innovare online“. A seguire Chanel con l’11,6% ed Hermès con il 10,2 %. In leggero calo Louis Vuitton, Burberry e Balenciaga, mentre sale Versace, reduce della fortunata partnership con Jennifer Lopez per il suo abito al Super Bowl e la sponsorizzazione instagram a opera della celebre top model Gigi Hadid…Restano fuori dalla top 15 quest’anno importanti nomi quali Saint Laurent, Fendi, Lancome, Dolce e Gabbana, Tom Ford, Moncler, Estee Lauder e Givenchy.

Merita una menzione l’ottavo posto della classifica, occupato da uno dei più importanti emblemi del made in Italy nel mondo: Prada, in salita di cinque posizioni grazie alla strategia di vendita e di marketing.